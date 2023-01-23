Месторождения золота, угля, железа и меди вернули в собственность Казахстана

Месторождение. Иллюстративное фото: Per-Anders Pettersson / Getty Images

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) и углеводородного сырья, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Отмечается, что правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.

Так, в ходе проведенного анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по ТПИ, а также 12 контрактов по углеводородному сырью.

В результате этого в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам.

Как оказалось, по итогам аукционов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге.

В правительстве отметили, что принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы.

Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.

️"Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по ТПИ, а также погашена задолженность на 1,8 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья", – говорится в сообщении.

Отметим, год назад глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения ревизии всех казахстанских месторождений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006362-mestorozhdeniya-zolota-uglya-zheleza-i-medi-vernuli-v-sobstvennost-gosudarstva/