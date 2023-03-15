Разницу на счетах ЕНПФ у казахстанцев объяснила глава Минтруда и соцзащиты
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Глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах сената объяснила разницу на счетах ЕНПФ, которую ранее обнаружили некоторые казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что второй день некоторые казахстанцы на счетах ЕНПФ наблюдают разницу между накопленной и фактической суммой.
В связи с этим они поинтересовались, насколько возможно такое, что, если ранее было накоплено условно 7 млн, то в эти дни сумма снизилась до 6,9 млн тенге.
Тамара Дуйсенова в ответ сообщила, что этот вопрос рассмотрела с представителями ЕНПФ.
"Ожидаю ответ. Пока первый ответ – курсовая разница, которая произошла. Давайте я получу ответ официальный и скажу более подробно", – заявила она.
Почему могли уменьшиться пенсионные накопления казахстанцев
Ранее мы писали, что в ЕНПФ рассказали, почему могли уменьшиться пенсионные накопления казахстанцев.
Сообщалось, что вкладчики ЕНПФ периодически замечают уменьшение пенсионных накоплений на своих счетах. Но сокращение, как правило, происходит в краткосрочном периоде за счет отрицательной инвестиционной доходности.
Как оказалось, дело в том, что пенсионные накопления вкладчиков и получателей ЕНПФ состоят из поступающих на индивидуальный пенсионный счет взносов и начисляемого инвестиционного дохода.
Мы писали, что с целью получения инвестиционного дохода пенсионные накопления казахстанцев размещаются управляющими пенсионными активами в нашей стране и за рубежом в разные финансовые инструменты в местной и иностранной валютах.
Отмечалось, что курс тенге повлиял на накопления – по отношению к доллару возникла отрицательная курсовая разница в связи с недавним укреплением тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013025-raznitsu-na-schetah-enpf-u-kazahstantsev-obyasnila-glava-mintruda-i-sotszaschity/