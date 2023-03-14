Почему могли уменьшиться пенсионные накопления казахстанцев, объяснили в ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Размеры пенсионных накоплений казахстанцев могут меняться и даже незначительно уменьшаться. От чего это зависит, объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Вкладчики ЕНПФ периодически замечают уменьшение пенсионных накоплений на своих счетах. Но сокращение, как правило, происходит в краткосрочном периоде за счет отрицательной инвестиционной доходности.

Дело в том, что пенсионные накопления вкладчиков и получателей ЕНПФ состоят из поступающих на индивидуальный пенсионный счет взносов и начисляемого инвестиционного дохода.

С момента поступления на счет он становится частью пенсионных накоплений, которые можно получить в виде ежемесячных выплат при наступлении пенсионного возраста, при переезде за рубеж, по наследству и так далее.

Поэтому при уменьшении дохода, что вполне нормально для инвестирования, вкладчики замечают уменьшение общего размера своих накоплений.

Кто и как инвестирует пенсионные накопления

С целью получения инвестиционного дохода пенсионные накопления казахстанцев размещаются управляющими пенсионными активами в нашей стране и за рубежом в разные финансовые инструменты в местной и иностранной валютах.

Инвестиционный доход состоит из вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

Изменение рыночной стоимости этих инструментов, а также волатильность курсов иностранных валют влияет на размер инвестиционного дохода. То есть вкладчики ЕНПФ видят в выписках изменения именно инвестиционной составляющей своих накоплений.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как курс тенге повлиял на пенсионные накопления

Как отметили в ЕНПФ, в результате продолжительного укрепления тенге по отношению к доллару возникла отрицательная курсовая разница.

С начала текущего года наблюдается планомерное снижение курса доллара по отношению к тенге, который к 6 марта упал с 462,65 тенге до 431,08 тенге, что стало минимальным значением за последний год.

Так, укрепление тенге в феврале составило порядка 3,2%, а в первой декаде марта - еще около 2%.

Таким образом, краткосрочные изменения инвестиционного дохода в основном обусловлены возникновением отрицательной курсовой разницы вследствие переоценки валютной доли, составляющей 30% от инвестиционного портфеля пенсионных активов.

При этом диверсификация инвестиционного портфеля способствует тому, что доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений.

Какой доход был начислен на пенсионные счета

Между тем по результатам инвестиционной деятельности доход, заработанный управляющими пенсионными активами с начала года, по состоянию на 1 марта составил 210,5 млрд тенге.

В ЕНПФ также напомнили, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года. Результаты краткосрочных периодов не являются показательными.

Например, начиная с основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2023 года накопленный инвестиционный доход значительно превышает инфляцию за этот же период – 740,12% против 695,96%.

Также отметим, что переоценка пенсионных активов производится еженедельно и в последний день каждого месяца. То есть после нее можно увидеть незначительные изменения на своем пенсионном счете – как положительные, так и отрицательные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2012860-pochemu-mogli-umenshitsya-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev-obyasnili-v-enpf/