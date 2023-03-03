Возможные причины укрепления тенге назвали казахстанские эксперты

Купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки тенге заметно укрепился по отношению к другим иностранным валютам. В чем может быть причина подорожания казахстанской валюты, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже 2 марта курс доллара "просел" более чем на 6 тенге. На сегодня официальный курс американской валюты составил 435,69 тенге. Это минимальный показатель за последние 9 месяцев.

Евро упал в цене еще сильнее – сразу на 7,53 тенге за сутки, до 462,88 тенге. Напомним, еще в январе стоимость европейской валюты превышала 500 тенге. Продолжает снижение и рубль, но не так сильно, как другие иностранные валюты – всего на 0,1 тенге за сутки.

Курс доллара. Инфографика: NUR.KZ

В чем кроется причина укрепления тенге

Как мы рассказывали ранее, эксперты не видят внешних факторов для такого сильного укрепления. В феврале тенге рос в цене в первую очередь из-за налоговой недели, но сейчас причина кроется в другом. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев назвал две возможные версии:

Национальный банк РК (НБРК) полностью перешел к плавающему курсу;

Нацбанк перешел от искусственного ослабления валюты к укреплению – таким образом регулятор старается сдержать инфляцию, которая по итогам февраля ускорилась до 21,3%.

Национальный банк РК между тем обратил внимание на то, что он остается приверженным принципам свободного курсообразования.

Также отметим, что ранее в Нацбанке рассказали о планах продать в марте иностранной валюты на общую сумму 750-850 млн долларов для обеспечения трансфертов из Нацфонда и одновременно купить около 200-250 млн долларов для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ.

В итоге "чистые" продажи американской валюты Нацбанком в марте могут составить не менее 500 млн долларов. По мнению аналитического Telegram-канала Tengenomika, таким образом НБРК может оказать непрямую поддержку курсу нацвалюты, что в совокупности с высокими ценами на нефть поможет тенге оставаться таким же крепким.

Отметим, ранее эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) обратили внимание на то, что в Китае началось восстановление деловой активности. Это может спровоцировать рост цен на нефть до 100 долларов за баррель против текущих 84,4 доллара.

Что касается текущего укрепления тенге, то среди причин эксперты АФК называют снижение индекса доллара на 0,4%, а также конвертацию валютной выручки квазигосударственного сектора Казахстана и трансфертов из Нацфонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011571-pochemu-tenge-silno-ukrepilsya-rasskazali-eksperty/