Для полной отмены закона о Елбасы нужно скорректировать еще 20 нормативных актов, заявили в Минюсте

Нурсултан Назарбаев. Кадр из видео: YouTube / Елбасының Баспасөз қызметі

Глава Минюста Азамат Ескараев в кулуарах парламента заявил, что для полной отмены закона о первом президенте необходимо скорректировать еще 20 нормативных актов, касающихся полномочий Елбасы, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Ескараев напомнил, что сегодня депутатами был поддержан в двух чтениях проект Конституционного закона, которым ставится на утрату закон "О первом Президенте РК - Елбасы". Документ направили на подпись главе государства.

Между тем, по его словам, нужно скорректировать еще 20 нормативных актов, в которых прописан статус Нурсултана Назарбаева.

"Мы изучали более 20 законов, в которых регламентируются вопросы касательно статуса, полномочий первого президента. Эти законы будут в установленном порядке проанализированы, комплексная работа будет проведена, будет проведен в рамках законотворческого процесса соответствующий комплекс работ, потом будут предложены соответствующие поправки", - отметил он.

Позже депутат мажилиса Ерлан Саиров добавил, что нужно будет провести комплексный аудит законодательства нашей страны.

"Там очень много упоминаний про заслуги Елбасы. Я думаю, что после проведения аудита нужно будет ставить вопрос об утрате законной силы этих статей", - заявил он.

По его словам, эту работу проведут депутаты парламента.

Также сегодня Саиров ответил на вопрос, могут ли переименовать названные в честь экс-президента улицы в Казахстане.

Ранее глава Минюста пояснил, какие привилегии останутся за Нурсултаном Назарбаевым после отмены закона о первом президенте.

Напомним, что поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента, вступили в силу в июне прошлого года после референдума.

На этой неделе стало известно, что Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005263-dlya-polnoy-otmeny-zakona-o-elbasy-nuzhno-skorrektirovat-esche-20-normativnyh-aktov-zayavili-v-minyuste/