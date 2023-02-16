Сайт Нурсултана Назарбаева поменял свое название

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Официальный сайт первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сменил название и адрес. Теперь вместо elbasy.kz он называется nazarbayev.kz, передает NUR.KZ.

На сайте можно прочитать биографию первого президента РК, посмотреть фотографии с мероприятий, в которых участвовал бывший президент, прочитать его книги и публикации, а также ознакомиться с последними новостями о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что с сайта исчез раздел, посвященный закону о Елбасы. По всей видимости, это связано с тем, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому Нурсултан Назарбаев утратил особый статус Первого Президента и Елбасы.

Ранее сообщалось, что законопроект о лишении Назарбаева статуса Елбасы был разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума.

В середине января Минюст сообщал, что что для полной отмены закона о первом президенте необходимо скорректировать как минимум 20 нормативных актов, касающихся полномочий Елбасы.

Ранее мы рассказывали, какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно закону о Елбасы.

Так, согласно утратившему силу Конституционному закону "О Первом Президенте РК – Елбасы", ему пожизненно принадлежало право:

обращаться к народу РК, госорганам;

участвовать в заседаниях правительства;

выступать перед парламентом с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.

Воспрепятствование деятельности Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение изображений первого президента влекли за собой ответственность.

Кроме того, первый президент обладал неприкосновенностью – он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента и после этого. Он не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространялась также на членов его семьи, его имущество, служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы, а также на имущество, принадлежащее его фонду.

Законом о Елбасы гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи. Елбасы пожизненно имел право бесплатно пользоваться на территории Казахстана президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают госорганы.

Ему также пожизненно предоставлялись охрана, служебная квартира и государственная дача с необходимым государственным обслуживанием, персональный автомобиль с водителями, право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Первый Президент мог претендовать на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента, которая повышалась с учетом роста должностного оклада президента, обязательное госстрахование за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента.

Каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначалось ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009617-sayt-nursultana-nazarbaeva-pomenyal-svoe-nazvanie/