Сайт Нурсултана Назарбаева поменял свое название
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Официальный сайт первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сменил название и адрес. Теперь вместо elbasy.kz он называется nazarbayev.kz, передает NUR.KZ.
На сайте можно прочитать биографию первого президента РК, посмотреть фотографии с мероприятий, в которых участвовал бывший президент, прочитать его книги и публикации, а также ознакомиться с последними новостями о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева.
Отметим, что с сайта исчез раздел, посвященный закону о Елбасы. По всей видимости, это связано с тем, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому Нурсултан Назарбаев утратил особый статус Первого Президента и Елбасы.
Ранее сообщалось, что законопроект о лишении Назарбаева статуса Елбасы был разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума.
В середине января Минюст сообщал, что что для полной отмены закона о первом президенте необходимо скорректировать как минимум 20 нормативных актов, касающихся полномочий Елбасы.
Ранее мы рассказывали, какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно закону о Елбасы.
Так, согласно утратившему силу Конституционному закону "О Первом Президенте РК – Елбасы", ему пожизненно принадлежало право:
- обращаться к народу РК, госорганам;
- участвовать в заседаниях правительства;
- выступать перед парламентом с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.
Воспрепятствование деятельности Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение изображений первого президента влекли за собой ответственность.
Кроме того, первый президент обладал неприкосновенностью – он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента и после этого. Он не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.
Неприкосновенность распространялась также на членов его семьи, его имущество, служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы, а также на имущество, принадлежащее его фонду.
Законом о Елбасы гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи. Елбасы пожизненно имел право бесплатно пользоваться на территории Казахстана президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают госорганы.
Ему также пожизненно предоставлялись охрана, служебная квартира и государственная дача с необходимым государственным обслуживанием, персональный автомобиль с водителями, право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
Первый Президент мог претендовать на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента, которая повышалась с учетом роста должностного оклада президента, обязательное госстрахование за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента.
Каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначалось ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009617-sayt-nursultana-nazarbaeva-pomenyal-svoe-nazvanie/