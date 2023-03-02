Доллар резко подешевел в казахстанских обменниках

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 2 марта, в обменных пунктах Казахстана сильно упал курс американского доллара. В некоторых местах стоимость покупки составляет 430 тенге и меньше, такие данные приводятся на сайте Kurs.kz.

На данный момент, по данным Нацбанка, официальный курс доллара в Казахстане составляет 442,11 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже KASE один доллар оценивается в 441,67 тенге.

При этом купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно:

в Астане: покупка – 429-439 тенге, продажа – 438-440 тенге;

покупка – 429-439 тенге, продажа – 438-440 тенге; в Алматы: покупка – 433-435 тенге, продажа – 439-449 тенге;

покупка – 433-435 тенге, продажа – 439-449 тенге; в Шымкенте: покупка – 430-436 тенге, продажа – 436-439 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 429,5-432 тенге, продажа – 435,5-439 тенге;

покупка – 429,5-432 тенге, продажа – 435,5-439 тенге; в Алматы: покупка – 429,5-435,5 тенге, продажа – 435,5-440,5 тенге;

покупка – 429,5-435,5 тенге, продажа – 435,5-440,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 429,5-432 тенге, продажа – 435,5-439 тенге.

При этом еще вчера в обменниках покупка доллара стоила от 441 до 443 тенге, а продажа – от 444,5 до 447.

Напомним, что 15 февраля на Казахстанской фондовой бирже доллар опустился ниже 450 тенге впервые почти за 8 месяцев. После этого стоимость американской валюты колебалась, то поднимаясь, то снова проседая.

Тем не менее пока курс доллара приближается к отметке в 440 тенге.

Кроме того, 17 февраля сообщалось, что курс рубля приближается к своим "стандартным" 5 тенге. Сейчас, по данным Нацбанка РК, рубль стоит 5,88 тенге в Казахстане.

Добавим, что ранее экономисты объясняли, почему в последнее время тенге стремительно укрепляется к доллару и рублю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011488-dollar-rezko-podeshevel-v-kazahstanskih-obmennikah/