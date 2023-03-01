Доллар подешевел на 3,5 тенге в Казахстане

Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Американская валюта в Казахстане подешевела на 3,5 тенге – об этом свидетельствуют данные дневных торгов с официального портала Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара оказался на отметке 442,11 тенге, подешевев на 3,55 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 437,5-442,5 тенге, продажа – 442,5-449 тенге;

в Астане: покупка – 437,5-439,5 тенге, продажа – 442,5-444,6 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 442-443 тенге, продажа – 446,5 - 447 тенге;

447 тенге; в Астане: покупка – 441-442 тенге, продажа – 444,5-445 тенге.

Напомним, вчера, по итогам торгов, доллар США также снизился более чем на 3 тенге, составив 445,66 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011350-dollar-podeshevel-na-35-tenge-v-kazahstane/