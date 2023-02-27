Доллар подорожал на бирже в Казахстане в понедельник

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар начал неделю с небольшого роста на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют итоги сегодняшних торгов на официальном сайте KASE.

По итогам дневной сессии, средневзвешенный курс доллара составил 449,14 тенге, повысившись на 1,15 тенге с момента последних торгов, которые прошли вечером в пятницу.

Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 444,8-446,5 тенге, продажа – 449,5-453,5 тенге;

покупка – 444,8-446,5 тенге, продажа – 449,5-453,5 тенге; в Алматы: покупка – 444,8-446,5 тенге, продажа – 449,5-453,5 тенге.

При этом, согласно информации, опубликованной на сайте Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 442-448 тенге, продажа – 4449,5-452 тенге;

покупка – 442-448 тенге, продажа – 4449,5-452 тенге; в Алматы: покупка – 445-446 тенге, продажа – 450-451 тенге.

Напомним, что в минувшую пятницу на бирже наблюдалось укрепление национальной валюты - тогда доллар подешевел на 1,26 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011015-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane-v-ponedelnik/