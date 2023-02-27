Доллар подорожал на бирже в Казахстане в понедельник
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Доллар начал неделю с небольшого роста на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют итоги сегодняшних торгов на официальном сайте KASE.
По итогам дневной сессии, средневзвешенный курс доллара составил 449,14 тенге, повысившись на 1,15 тенге с момента последних торгов, которые прошли вечером в пятницу.
Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 444,8-446,5 тенге, продажа – 449,5-453,5 тенге;
- в Алматы: покупка – 444,8-446,5 тенге, продажа – 449,5-453,5 тенге.
При этом, согласно информации, опубликованной на сайте Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 442-448 тенге, продажа – 4449,5-452 тенге;
- в Алматы: покупка – 445-446 тенге, продажа – 450-451 тенге.
Напомним, что в минувшую пятницу на бирже наблюдалось укрепление национальной валюты - тогда доллар подешевел на 1,26 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011015-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane-v-ponedelnik/