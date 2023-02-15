Доллар опустился ниже 450 тенге впервые почти за 8 месяцев в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 15 февраля, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь показал падение. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 447,29 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подешевела на 3,48 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 444,5-448,5 тенге, продажа – 449-452 тенге;

покупка – 444,5-448,5 тенге, продажа – 449-452 тенге; в Астане: покупка – 444,5-446 тенге, продажа – 449-451,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450,5-453 тенге;

покупка – 445-448 тенге, продажа – 450,5-453 тенге; в Астане: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450-453 тенге.

Напомним, что в последний раз в Казахстане доллар находился ниже отметки в 450 тенге еще 21 июня 2022 года. Тогда курс составлял 447,31 тенге.

На следующий день американская валюта уже резко выросла до 454,11 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009531-dollar-opustilsya-nizhe-450-tenge-vpervye-za-neskolko-mesyatsev-v-kazahstane/