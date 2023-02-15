Доллар опустился ниже 450 тенге впервые почти за 8 месяцев в Казахстане
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Сегодня, 15 февраля, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь показал падение. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.
На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 447,29 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подешевела на 3,48 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 444,5-448,5 тенге, продажа – 449-452 тенге;
- в Астане: покупка – 444,5-446 тенге, продажа – 449-451,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450,5-453 тенге;
- в Астане: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450-453 тенге.
Напомним, что в последний раз в Казахстане доллар находился ниже отметки в 450 тенге еще 21 июня 2022 года. Тогда курс составлял 447,31 тенге.
На следующий день американская валюта уже резко выросла до 454,11 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009531-dollar-opustilsya-nizhe-450-tenge-vpervye-za-neskolko-mesyatsev-v-kazahstane/