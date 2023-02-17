Курс рубля приближается к своим "стандартным" 5 тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тенге продолжает укрепляться ко всем основным иностранным валютам. Не стал исключением и российский рубль, который за последнюю неделю сильно упал в стоимости. Что сейчас происходит на рынке валют, узнали журналисты NUR.KZ.

За последние две недели казахстанский тенге сильно укрепился по отношению к иностранным валютам. Еще в начале февраля официальный курс евро был более 505 тенге, а доллара – около 460 тенге. Теперь же все изменилось.

Американская валюта впервые почти за 8 месяцев опустилась ниже 450 тенге. Евро тем временем "упал" до 475 тенге.

Снижению подверглась и российская валюта. Ее официальный курс постепенно возвращается к своему "стандарту", который держался многие годы - 5 тенге.

Еще в начале февраля стоимость рубля превышала 6,6 тенге, а на момент написания статьи официальный курс составил уже 5,95 тенге – за последние сутки российская валюта подешевела на 0,07 тенге.

Изменение курса рубля за последний год. Инфографика: NUR.KZ

Напомним, в 2022 году был период, когда российская валюта сильно взлетела в цене. В июне курс рубля превышал 9 тенге. Тогда это произошло из-за того, что тенге и рубль по-разному реагировали на одни и те же экономические события – там, где российская валюта росла, казахстанская, наоборот, падала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009776-kurs-rublya-priblizhaetsya-k-svoim-standartnym-5-tenge/