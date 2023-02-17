Почему тенге стремительно укрепляется к доллару и рублю, объяснили эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Последнюю неделю доллар продолжает дешеветь в Казахстане, достигнув минимальной с прошлого июня отметки. Падает курс и российского рубля. Экономисты объяснили, почему так происходит, передает сайт телеканала КТК.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 15 февраля доллар опустился ниже 450 тенге впервые почти за 8 месяцев. Вчера "американец" подешевел еще на три тенге.

Теряет позиции сейчас и российский рубль. Его стоимость опустилась уже ниже 6 тенге.

Экономисты необычную тенденцию объясняют просто: укрепление носит сезонный характер. Сейчас в стране налоговый период.

"Основной фактор все это перевешивает, это налоговый период. Это всегда обычно февраль. Платежи, налоги экспортеры платят. И за счет именно высокого спроса нацвалюты (укрепляется тенге – прим. ред.). Потому что экспортеры в основном за валюту продают свои товары и услуги, и им необходимо конвертировать в нацвалюту", – объясняет экономист Арман Байганов.

Но это не единственная причина. Еще на тенге влияют цены на нефть. В целом, ситуацию сложно назвать стабильной: нацвалюта то дешевеет, то вновь отыгрывает позиции. Но факт остается фактом: с начала февраля черное золото прибавило в цене больше 4%.

На положительную для тенге динамику влияет и высокая базовая ставка, которая поддерживает интерес к активам в нацвалюте.

"Это временно. После налогового периода идет обычно обратный процесс. Но есть еще положительные моменты – золотовалютные резервы и данные Нацфонда. Здесь постепенно идет увеличение. То есть подушка безопасности достаточная в пользу поддержания нацвалюты", – добавил Байганов.

Теряет позиции сейчас не только американская валюта, но и российская. Официальный курс рубля к тенге опустился уже ниже 6. В обменниках его продают чуть дороже. Аналитики предполагают, что это еще не предел падения.

"Рубль проседает ко всем валютам сейчас, последние две недели. Это нехватка долларов в бюджете. Да, конечно, Россия пытается перейти на юань. И доллар, и евро практически полностью исключила из своей корзины, но тем не менее на такие переходы нужно время. Рубль по отношению к доллару может опуститься примерно до уровня 78-79 рублей за доллар. Соответственно, конечно же, и к тенге будет такая же динамика", – пояснил международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

Однако повлияет ли ситуация с рублем на ценники в магазинах – вопрос открытый. Даже сами эксперты говорят, что ответить на него точно невозможно. На ценообразование влияет гораздо больше факторов, чем просто цифры на табло обменников.

Источник: КТК

Между тем эксперты, несмотря на укрепление тенге, в течение двух следующих лет ожидают сильного ослабления национальной валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009766-pochemu-tenge-stremitelno-ukreplyaetsya-k-dollaru-i-rublyu-obyasnili-eksperty/