Курс доллара вновь резко упал в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, сегодня доллар США снизился более чем на 3 тенге. Актуальный курс валют приводится на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 445,66 тенге. За последние сутки он подешевел на 3,17 тенге.

Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 441,9-443,5 тенге, продажа – 446,5-451 тенге;

покупка – 441,9-443,5 тенге, продажа – 446,5-451 тенге; в Алматы: покупка – 441,9-445 тенге, продажа – 446,5-451 тенге.

При этом, согласно информации, опубликованной на сайте Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 439-445,5 тенге, продажа – 447-450 тенге;

покупка – 439-445,5 тенге, продажа – 447-450 тенге; в Алматы: покупка – 444-445 тенге, продажа – 448-449 тенге.

Добавим, что вчера днем курс доллара показал небольшой рост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011196-kurs-dollara-vnov-rezko-upal-v-kazahstane/