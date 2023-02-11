Лук из стабфондов начали направлять в регионы Казахстана

Лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 10 февраля, в регионах Казахстана начали реализовывать лук со стабилизационных фондов в торговые объекты. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК на своем официальном сайте.

10 февраля исполняющий обязанности главы Комитета торговли Айдар Абильдабеков совместно с представителями акимата Жамбылской области посетили склады местных крестьянских хозяйств – это было необходимо для осмотра наличия и состояния хранящегося там лука. Всего на складах области сейчас насчитывается около 38 тысяч тонн овоща.

В акимате области говорят, что лук был закуплен осенью. Сегодня его реализовали порядка 40 торговым объектам по цене 115 тенге за килограмм, а магазины продают лук уже по 128 тенге за килограмм.

Как отмечает глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев, на сегодня запасов продукта достаточно – причем не только для обеспечения местных торговых объектов, но и для поставок в другие регионы.

Акимат уточняет, что в одной из крупных в регионе сетей продовольственных магазинов запасы лука составляют 21 тонну, из них 5 тонн – на прилавках магазина, и 16 тонн находятся на складе предприятия. Цена за килограмм лука в торговых точках составляет 128 тенге.

"Посетив овощехранилища в Жамбылской области, мы видим, что лук имеется на складах в достаточном количестве, чтобы обеспечить текущую потребность внутреннего рынка страны. Как вы знаете, на этой неделе премьер-министр РК дал поручение разбронировать запасы из стабфонда и начать товарные интервенции, поэтому СПК должны реализовать запасы лука, тем самым обеспечить необходимым количеством лука торговые объекты по всей стране", – сказал Айдар Абилдабеков.

Отпуск овощей из сформированных резервов ведется в рамках применения действующих мер по стабилизации цен, в том числе начаты товарные интервенции по реализации овощей из стабилизационных фондов в торговые объекты по сниженным ценам во всех регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009013-luk-iz-stabfondov-nachali-napravlyat-v-regiony-kazahstana/