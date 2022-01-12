Запрет на вывоз картофеля, моркови и скота ввели в Казахстане

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Совместным приказом министров сельского хозяйства и финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции. Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно тексту документа, вводится запрет на вывоз с территории Казахстана крупного рогатого скота, овец и коз сроком на шесть месяцев.

Также был опубликован еще один совместный приказ, согласно которому введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца.

Ранее мы писали, что на время режима чрезвычайного положения вводится запрет на штрафы и пени по всем кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950779-zapret-na-vyvoz-kartofelya-morkovi-i-krs-vveli-v-kazahstane/