Казахстан продлил запрет на экспорт скота

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Глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК сообщил о пролонгации ограничительных мер на экспорт сельхозживотных, передает корреспондент NUR.KZ.

Карашукеев напомнил, что ранее его ведомством было предложено введение квотирования экспорта крупного и мелкого рогатого скота.

"В целях поддержки и повышения доходов фермеров предлагалось установление квоты в размере 30 тыс. голов на экспорт бычков, что составляет всего 4,4% от поголовья бычков, и 60 тыс. голов баранчиков, что составляет 5% от поголовья баранчиков.

Оставшиеся 95% бычков и баранчиков достаточны для обеспечения внутренней потребности и загрузки мясоперерабатывающих предприятий.

МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях не поддержано предложение МСХ РК по квотированию сельхозживотных, и принято решение о пролонгации запрета на вывоз крупного и мелкого рогатого скота", – добавил он.

При этом он сообщил, что в ближайший месяц Минсельхоз планирует поднять вопрос о пересмотре этого предложения.

По данным статистики, по состоянию на 1 июля поголовье КРС в Казахстане составляет 9,9 млн голов, из них коров – 4,5 млн голов. Приплод текущего года составляет 3,1 млн голов.

Остальное поголовье в количестве 2,3 млн голов составляют быки-производители, нетели, телки и бычки предыдущих годов.

Вместе с тем на сегодняшний день поголовье бычков в возрасте с 12 месяцев до 2 лет составляет 675 тыс. голов, баранчиков – 1,1 млн голов.

Запрет на вывоз сельхозпродукции из Казахстана был принят 10 января 2022 года. На тот момент он был введен на шесть месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980213-kazahstan-prodlil-zapret-na-eksport-krupnogo-i-melkogo-rogatogo-skota/