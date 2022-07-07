Ограничения на вывоз пшеницы, муки и семян подсолнечника введут в Казахстане

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Сегодня, 7 июля, стало известно о том, что власти Казахстана вводят ограничения на вывоз из страны пшеницы, муки и семян подсолнечника, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

Как сообщили в ведомстве, с 8 июля и до 30 сентября текущего года власти вводят квоты на вывоз с территории страны пшеницы и меслина, пшеничной и пшенично-ржаной муки, а также семян подсолнечника.

Меры отражены в приказах министра сельского хозяйства, согласно которым ограничения на вывоз устанавливаются на уровне 550 тыс. тонн для пшеницы и меслина, 370 тыс. тонн для пшеничной и пшенично-ржаной муки, 15 тыс. тонн для семян подсолнечника.

Подчеркивается, что ограничения вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан.

При этом, отмечается, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.

С полными текстами приказов можно ознакомиться по следующим ссылкам:

квоты для пшеницы и меслина, а также пшеничной и пшенично-ржаной муки;

для пшеницы и меслина, а также пшеничной и пшенично-ржаной муки; квоты для семян подсолнечника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977407-ogranicheniya-na-vyvoz-pshenitsy-muki-i-semyan-podsolnechnika-vvedut-v-kazahstane/