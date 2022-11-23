Как наплыв россиян отразился на экономике Казахстана, рассказали в МНЭ

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Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса отметил позитивные и негативные последствия приезда россиян для экономики Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос адресовали министру журналисты.

"Насчет негативных – пока не могу сказать. Как я и говорил, это временное явление. Действительно, оказалось так. Две трети от приехавших россиян, около 200 тысяч, выехали. Они воспользовались Казахстаном как транзитной территорией. Часть из них останутся максимум на 90 дней, если только они не получат ВНЖ (вид на жительство – прим. ред.)", – сказал Алибек Куантыров.

При этом он признал, что поначалу была определенная нагрузка на социальную инфраструктуру. Но позже вопрос решился сам собой. Из плюсов, по его словам, – то, что "Казахстан показал свое гостеприимство".

"Положительные моменты: если брать такие сферы, которые требуют высокой квалификации, то это будет создавать здоровую конкуренцию для того, чтобы наши граждане также повышали свою компетенцию. В частности, в IT сфере.

(...) Приток IT-специалистов из России, Беларуси, Украины – это в целом положительно отразилось на развитии нашей экономики, в частности на диджитал. На торговый баланс, думаю, тоже хорошо влияет.

Хорошо то, что такой приток есть – это влияет на потребительский спрос. Где-то, конечно, сказывается на ценах, ажиотажный период, но потом это все стабилизировалось. Приезжают и покупают здесь услуги, товары – можно сказать, мы экспортируем услуги, не ввозя их на территорию РФ", – резюмировал глава МНЭ.

Напомним, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, после чего россияне массово начали выезжать из страны в другие государства, в том числе и в Казахстан.

В течение нескольких дней после объявления о частичной мобилизации на российско-казахстанской границе начали образовываться огромные очереди из автомобилей. В некоторых казахстанских городах были открыты усиленные ЦОНы для иностранцев.

В начале октября глава МВД РК Марат Ахметжанов сообщал, что более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан. При этом на тот момент 147 тысяч уже выехали из страны.

31 октября сообщалось о завершении частичной мобилизации в России.

Как сообщается на сайте eGov.kz, временная регистрация для иностранцев, пребывающих в Казахстане до 30 суток, не требуется. Иностранцам, прибывающим на срок свыше 30 суток (до 90 дней), нужно получить разрешение на временное проживание (РВП).

От получения РВП освобождаются иммигранты:

прибывшие в Казахстан с визой РК;

обладающие дипломатическим или служебным паспортом;

не достигшие 16-летнего возраста.

Также на сайте приводится список стран, у которых установлен безвизовый режим с Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998618-kak-naplyv-rossiyan-otrazilsya-na-ekonomike-kazahstana-rasskazali-v-mne/