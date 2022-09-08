Министр высказался о предложении депутата разделить Нацфонд

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Глава МНЭ на брифинге СЦК высказался о предложении депутата мажилиса Аманжана Жамалова разделить надвое Национальный фонд, для того чтобы как можно эффективнее реализовать проект "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы на сегодня не рассматриваем такую возможность. В целом, все средства должны быть сосредоточены в Нацфонде", – сказал Алибек Куантыров.

Ранее президент предложил на специальные счета детей отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

Вчера же депутат Аманжан Жамалов предложил разделить Нацфонд надвое. Объяснил он это тем, что использование средств Нацфонда для покрытия дефицита республиканского бюджета и на различные госпрограммы, как это делается сегодня, противоречит политике увеличения инвестиционного дохода.

При этом первый он предложил назвать "Резервным фондом", который может быть использован для финансирования нужд бюджета, а второй – "Нацфонд – детям", в который будут переданы 50% активов Нацфонда, и где откроют специальные счета для каждого ребенка, куда будут распределяться все инвестдоходы.

По его словам, изымая деньги из Нацфонда, правительство будет сокращать инвестиционный доход и для детей, озвученный в послании президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986867-kuantyrov-vyskazalsya-o-predlozhenii-deputata-razdelit-natsfond/