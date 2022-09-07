Разделить Нацфонд надвое предложил казахстанский депутат

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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты рассказал, как, по его мнению, можно эффективно реализовать проект "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжан Жамалов напомнил, что глава государства предложил на специальные счета детей отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

Данное предложение, по его словам, получило большую поддержку населения, но также вызвало определенные вопросы и споры.

"Чтобы не откладывать решение в долгий ящик, необходимо как можно быстрее разработать и обсудить конкретный механизм реализации программы. При этом необходимо учесть следующее – использование средств Нацфонда для покрытия дефицита республиканского бюджета и на различные госпрограммы, как это делается сегодня, противоречит политике увеличения инвестиционного дохода.

Изымая деньги из Нацфонда, правительство будет сокращать инвестиционный доход и для детей, озвученный в послании президента. Поэтому возможным вариантом может стать разделение Нацфонда на два", – заявил мажилисмен.

При этом первый он предлагает назвать Резервным фондом, который может быть использован для финансирования нужд бюджета, как это делается сегодня. Второй – "Нацфонд – детям", в который будут переданы 50% активов Нацфонда, и где откроют специальные счета для каждого ребенка, куда будут распределяться все инвестдоходы.

"Все нефтяные доходы, которые сегодня поступают в Нацфонд, будут поровну распределяться между этими фондами. Необходимо отметить, любой инвестиционный доход имеет нестабильный характер.

С 2001 года средняя доходность нашего Нацфонда составила 3,7% годовых. Но было как минимум 5 лет, когда Нацфонд терпел убытки, – это 2002, 2008, 2014, 2015, 2018 годы. С учетом этого необходимо серьезное повышение эффективности и ответственности за инвестиционное управление активами будущего "Нацфонда – детям", – подчеркнул Жамалов.

В этой связи он указал на необходимость правительству и Национальному банку разработать нормативно-правовые акты с установлением требований по диверсификации и снижению рисков при размещении активов "Нацфонда – детям".

В этих нормативно-правовых актах, по его словам, должен быть указан перечень финансовых инструментов к приобретению за счет активов этого Фонда, а также разработана и утверждена инвестиционная декларация.

1 сентября во время своего Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять половину инвестиционных доходов Нацфонда детям.

Позже пресс-секретарь главы государства рассказал о целях программы "Нацфонд – детям", и сообщил, какую сумму смогут получить казахстанские дети к 18-летию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986620-razdelit-natsfond-nadvoe-predlozhil-kazahstanskiy-deputat/