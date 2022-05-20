Глава Минтруда высказалась о снижении пенсионного возраста для женщин в Казахстане

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Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах сената высказалась о возможности снижения пенсионного возраста для некоторых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, на какой стадии находится рассмотрение вопроса о снижении пенсионного возраста для некоторых казахстанцев.

"Ко мне пришли представители движения женщин. Они внесли свои предложения, мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились, поэтому мы сейчас в рабочей группе продолжаем работать, ведем расчеты.

Вы знаете, что каждая социальная поддержка стоит денег. Мы взяли тайм-аут и сказали: "Давайте рассчитаем, рассмотрим, какой вариант будет наиболее приемлемым. И после того, как определимся с более приемлемым вариантом, мы выйдем вместе с этими женщинами и дадим информацию", – заверила Тамара Дуйсенова.

Она напомнила, что в действующем законе предусмотрено, что люди могут выйти на пенсию в 50 лет, 53 и 55 лет – речь идет о пенсионном аннуитете.

"Есть вопросы, связанные с пенсионными накоплениями. В этой части рассматриваем", – резюмировала министр.

Напомним, в начале апреля депутаты предложили снизить пенсионный возраст женщинам до 58 лет. Вице-премьер Ералы Тугжанов в мае пообещал, что правительство рассмотрит этот вопрос.

Также недавно Тамара Дуйсенова встретилась с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970329-glava-minsotstruda-vyskazalas-o-snizhenii-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin-v-kazahstane/