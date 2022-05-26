На что тратились пенсионные отчисления казахстанцев в 2022 году

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По состоянию на 1 мая 2022 года на счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) числится порядка 13 трлн тенге. О том, как изменялись суммы, из каких источников они формировались и на что тратились, узнайте в материале NUR.KZ.

Деньги в ЕНПФ находятся в беспрерывном движении. В фонд постоянно приходят пенсионные взносы, из которых затем выплачиваются пенсии. Таким образом, с учетом всех входящих и исходящих денежных потоков, за год общий объем средств увеличился на 356,9 млрд тенге, или на 2,8%.

Всего на счетах находится порядка 13 трлн тенге. Вся сумма формируется из нескольких источников:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 12,6 трлн тенге;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 377,4 млрд тенге;

добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 1,8 млрд тенге.

Как менялся объем средств на счетах ЕНПФ в 2022 году

Как передают в Едином накопительном пенсионном фонде, с начала года в фонд поступило более 523 млрд тенге, что больше показателей прошлого года на 27% (или на 110,7 млрд тенге). Эта сумма состоит исключительно из пенсионных отчислений казахстанцев.

95,1% этих средств состоит из ОПВ – 497,7 млрд тенге, рост за год составил 26%. За счет ОППВ поступило 25,4 млрд тенге (рост 37%), а ДПВ – 400 млн тенге. Стоит отметить, что именно по добровольным пенсионным счетам наблюдается самый большой рост – 85% в 2022 году.

Помимо взносов, также часть средств формируется из дохода от инвестиционной деятельности – хранящиеся на счетах ЕНПФ средства вкладываются в различные финансовые инструменты.

Несмотря на "неудачные" апрель и май текущего года, когда на инвестициях ЕНПФ потерял порядка 397 млрд тенге, чистый инвестиционный доход с начала 2022 года составил порядка 128,7 млрд тенге.

Куда уходили деньги из фонда

С начала года ЕНПФ выплатил 921,4 млрд тенге. 831,7 млрд тенге составили единовременные пенсионные выплаты казахстанцам, которые потратили на улучшение жилищных условий или на лечение.

37,0 млрд тенге были выплачены на счета пенсионеров. Выплаты по наследству составили 23,4 млрд тенге.

Казахстанцы, которые уехали на ПМЖ, забрали с собой 16,9 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 9,7 млрд тенге, а выплаты на погребение и выплаты по инвалидности составили 1,9 млрд тенге и 0,8 млрд тенге соответственно.

Стоит отметить, что в Казахстане, как и прежде, сохраняется большая разница между средней суммой ежемесячных пенсионных выплат по графику и максимальной. Первая составила всего 29 360 тенге, а вторая – целых 707 326 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1971151-na-chto-tratilis-pensionnye-otchisleniya-kazahstantsev-v-2022-godu/