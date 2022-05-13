Глава Минтруда и соцзащиты: Я не говорю "нет" раннему выходу на пенсию

Тамара Дуйсенова. Фото: gov.kz

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова поговорила с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе переговоров были озвучены предложения представителей движения, которые изучит специальная рабочая группа при ведомстве.

Тамара Дуйсенова выслушала доводы активисток и заявила, что готова совместно с ними проработать варианты предложений по раннему выходу женщин на пенсию.

"Я не говорю "нет" раннему выходу на пенсию! У нас и сейчас есть возможность оформления пенсионного аннуитета и выхода на заслуженный отдых в 55 лет.

Мы должны конструктивно, совместно изучить все факторы, чтобы потом люди не возмущались, что остались без пенсии. Нам надо рассмотреть несколько вариантов раннего выхода на пенсию с учетом уровня их доходов граждан", – сказала она.

Также были рассмотрены данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Обсуждался социальный статус и уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики. Кроме того, поднимались проблемные вопросы женщин, получающих низкую пенсию.

В министерстве пообещали продолжить совместную работу с представителями Движения женщин за снижение пенсионного возраста.

Напомним, ранее вице-премьер Ералы Тугжанов заявил, что власти будут обсуждать возможность снижения пенсионного возраста в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969227-glava-mintruda-i-sotszaschity-ya-ne-govoryu-net-rannemu-vyhodu-na-pensiyu/