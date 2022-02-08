Цены на газ в Казахстане "заморозят" до 2024 года

Иллюстративное фото: Getty Images wenbin

На расширенном заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Алихан Смаилов заявил о заморозке цен на газ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн.

Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года", - сообщил премьер-министр.

Напомним, что январские события в Казахстане начались с протестов жителей Жанаозена, связанных с повышением цен на газ.

13 января сообщалось о том, что АЗРК проводит расследование в офисе "КазМунайГаза". 18 января стало известно о начале расследования в отношении шести оптовых реализаторов газа в Казахстане.

Помимо этого, сегодня Алихан Смаилов заявил Токаеву о том, что в стране будут снижены ставки по утильсбору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955053-tseny-na-gaz-v-kazahstane-zamorozyat-do-2024-goda/