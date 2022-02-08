Смаилов заявил Токаеву, что ставки по утильсбору снизят в Казахстане

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На расширенном онлайн-заседании правительства с президентом премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что ставки по утильсбору в Казахстане пересматривают в сторону уменьшения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер.

Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения.

Также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок", - заявил Смаилов.

Напомним, что сегодня проходит расширенное заседание правительства под председательством президента.

Кроме того, ранее Токаев поручил остановить утильсбор в Казахстане и лишил "Оператор РОП" права заниматься этим вопросом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955051-smailov-zayavil-tokaevu-chto-stavki-po-utilsboru-snizyat-v-kazahstane/