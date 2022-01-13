АЗРК проводит расследование в офисе "КазМунайГаза" (видео)

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Сотрудники столичного антимонопольного департамента проводят расследование в офисе нацкомпании "КазМунайГаз", сообщается в официальном Telegram-канале агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В сообщении АЗРК уточняется, что ведомство начало расследование в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "КазМунайГаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950961-azrk-provodit-rassledovanie-v-ofise-kazmunaygaza-video/