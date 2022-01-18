Расследования в отношении шести оптовых реализаторов газа начали в Казахстане

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Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин сообщил о том, что в Казахстане начаты расследования в отношении реализаторов сжиженного нефтяного газа, сообщается на официальном сайте АЗРК РК.

Жумангарин рассказал об оперативных и системных мерах, принимаемых агентством для недопущения роста инфляции.

По его словам, с 5 января текущего года АЗРК на ежедневной основе проводит мониторинг цен по всем социально значимым продуктам в разрезе регионов.

Заключено 189 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в части сдерживания цен и установления торговой надбавки до 10%.

Проводится 8 расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением.

"В целях оперативного выявления и пресечения фактов завышения цен на потребительские товары и услуги создана горячая линия для приема сообщений. На сегодняшний день на телефон доверия агентства поступило свыше 2000 обращений. По поступающим жалобам антимонопольный орган принимает меры в рамках своей компетенции, остальные передаются в уполномоченные органы", - отметили в ведомстве.

В соответствии с поручением президента агентством установлены сроком на 180 дней предельные цены на сжиженный нефтяной газ (автогаз).

Представители агентства заявили, что они на ежедневной основе проводят мониторинг отпускных цен на сжиженный нефтяной газ, в случае установления фактов превышения временных предельных цен направляются предписания о необходимости снижения цен, при неисполнении - административное взыскание.

Отмечается, что в случае значимых ценовых колебаний и неблагоприятных тенденций в экономике агентство выражает готовность устанавливать в качестве временной меры государственное ценовое регулирование на отдельных товарных рынках.

В АЗРК сообщили, что совместно с Министерством энергетики достигнута договоренность с производителями газа о компенсации ими розничным реализаторам газа разницы между старой и новой оптовой ценой.

По словам Жумангарина, совместно с Генпрокуратурой назначены расследования в отношении 6 оптовых реализаторов СНГ (АО "КазМунайГаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" - по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен) и 180 субъектов рынка розничной реализации сжиженного нефтяного газа.

Предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке.

Подчеркивается, что в прошлом году внесены изменения в законодательство "О газе и газоснабжении" и главой государства 30 декабря 2021 года подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных", и уже в этом году реализация сжиженного нефтяного газа переходит на товарные биржи и будет находиться на постоянном контроле.

Также в АЗРК сообщили, что проводится расследование в отношении организатора торговой площадки АО "Товарная биржа ЕТС" по факту неисполнения уведомления. Генеральной прокуратурой с привлечением сотрудников агентства начаты проверки в отношении 102 субъектов рынка, в том числе в отношении организаторов торгов.

В целях осуществления дальнейшей антиинфляционной работы агентством будут продолжены антимонопольные меры, а именно проведение анализов, заключение антимонопольных комплаенсов, вынесение уведомлений, предписаний, назначение расследований.

На 2022 год агентством заложено проведение анализов на 26 товарных рынках, в том числе на основных потребительских рынках, как:

оптовая и розничная реализации угля, электрической энергии, нефтепродуктов, товарного газа, установки приборов учета коммунальных услуг, услуг по проведению ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции, лекарственных средств, внутренних регулярных перевозок пассажиров воздушным транспортом, связи и прочее;

монопольных групп с целью оценки воздействия их деятельности на сменяемые товарные рынки, экономической эффективности;

частных и госоператоров на предмет их сокращения.

Принятые меры по итогам комплексной работы позволят стабилизировать ситуацию на этих рынках, считают специалисты ведомства.

Ранее мы сообщали, что АЗРК проводило расследование в офисе "КазМунайГаза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951726-rassledovaniya-v-otnoshenii-shesti-optovyh-realizatorov-gaza-nachali-v-kazahstane/