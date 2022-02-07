Существование "подвалов для пыток" опровергли в МВД Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В министерстве внутренних дел Казахстана опровергли информацию о "подвалах для пыток", которая стала распространяться в соцсетях, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Отмечается, что в Казнете появилась фейковая информация о существовании подвального помещения внутри здания следственного изолятора ЛА-155/18 в Алматы. Там якобы совершаются противоправные действия в отношении задержанных.

В МВД сообщили, что на территории алматинского УИС ЛА-155/18 расположены двухэтажное административное здание и шесть режимных корпусов, а также 230 камер для содержания спецконтингента.

В режимных корпусах имеются полуподвальные помещения для коммуникационных систем и узлов отопления. Вход в эти помещения осуществляется с внешней стороны.

Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется на первом этаже режимного корпуса, отметили в министерстве.

Подчеркивается, что прибывающих в СИЗО лиц принимают медработники, а также дежурная смена учреждения, этот процесс снимается на видео.

Вместе с тем, учреждение периодически посещают представители органов прокуратуры, Уполномоченный по правам человека, а также участники организации общественного контроля.

"Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на приоритетную охрану человеческого достоинства, безопасности жизни и здоровья, конституционных прав и свобод осужденных и иных лиц. Для этого законодательством создаются условия для ресоциализации осужденных, защиты прав человека при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечения безопасности личности, общества и государства, предупреждение совершения преступлений в условиях исполнения и отбывания наказаний", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МВД напомнили гражданам, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность.

Напомним, что недавно глава государства в интервью ответил на распространяющиеся сообщения в соцсетях о задержаниях и пытках в СИЗО мирных людей, которых задержали в дни беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955014-suschestvovanie-podvalov-dlya-pytok-oprovergli-v-mvd/