Токаев: Январские события в корне изменили нашу жизнь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил, что из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы и бизнес, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что в прошлом году экономика страны выросла на 4%.

"Но, к сожалению, январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге", - отметил президент.

В этой связи, по его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

Напомним, 11 января, после массовых погромов и беспорядков в стране, Касым-Жомарт Токаев дал три недели новому премьер-министру Алихану Смаилову на разработку нового плана для правительства на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955061-tokaev-yanvarskie-sobytiya-v-korne-izmenili-nashu-zhizn/