Два варианта развития ситуации на рынке автогаза назвали в Минэнерго

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Министр энергетики Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК ответил, выполнят ли власти требования протестующих в Жанаозене снизить цены на газ до 50 тенге за литр, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев сообщил, что в решении данного вопроса необходимо исходить из себестоимости продукции.

"Есть себестоимость производства, вот и все. И на том же Жанаозеньском ГПЗ работают такие же граждане, такие же жители города. И когда себестоимость производства у нас газа составляет порядка 100 тысяч тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта - мы или будем сидеть в постоянном дефиците, и наши заводы в какой-то момент остановятся. И сейчас по тому же Жанаозеньскому ГПЗ все к этому идет. Или будут приниматься вот такие, может быть, не очень популярные меры. Но это та объективная данность, с которой нам надо смириться", - добавил он.

При этом он отметил, что цена определяется рынком.

"Всегда во всем есть законы рынка, которые никто не отменял. На сегодня мы не видим такой возможности (снизить стоимость газа до 50 тенге за литр - прим.ред.)", - резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, в Мангистауской области после повышения цен на газ до 120 тенге за литр начались массовые акции протеста. На события отреагировал президент - он дал поручение правительству.

Сегодня премьер-министр Мамин сообщил, что местные АЗС снизили цены со 120 до 85-90 тенге за литр автогаза. Изучением социально-экономической ситуации в регионе займется специально созданная межведомственная комиссия.

В Минэнерго, между тем, назвали причины дефицита автогаза и объяснили, почему не сразу отреагировали на акции протеста в Жанаозене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1949686-dva-varianta-razvitiya-situatsii-na-ryke-avtogaza-nazvali-v-minenergo/