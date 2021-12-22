Упадут ли цены на жилье в Казахстане после повышения порогов достаточности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова озвучила прогноз по ценам на недвижимость в Казахстане в начале 2022 года. Она рассказала, упадет ли выросшая стоимость жилья после 1 апреля, когда в ЕНПФ повысят порог достаточности, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению Ибрагимовой, рост цен на недвижимость в 2022 году в Казахстане снизится, однако установившиеся сегодня цены уже не упадут.

"Не будет уже роста ни на 10%, ни на какие-либо двузначные цифры. Потому что основное использование пенсионных накоплений, 1,7 трлн тенге, уже завершится 1 апреля.

Я думаю, что темпы роста снизятся, но самого снижения фактически сложившихся цен - с учетом инфляции, которая идет в мире - такой прогноз я бы не стала давать", - заявила глава "Отбасы банка".

По ее мнению, цены на жилье растут не только из-за разрешения снятия пенсионных: в стране растут цены на продукты, товары и услуги, в том числе на стройматериалы и строительные работы.

Глава "Отбасы банка" добавила, что заявки, которые казахстанцы подают сейчас на использование излишних пенсионных накоплений – это пополнение депозитов и погашение ипотеки. Заявок на полный выкуп жилья, с ее слов, мало.

По мнению Ибрагимовой, в дальнейшем спрос на жилье в стране будет увеличиваться, поскольку в Казахстане идет большой прирост рождаемости – по 400 тысяч детей каждый год.

При этом на рынок "пришли" дети 2000-х годов из тех времен, когда в Казахстане также был демографический рост.

Напомним, что ранее эксперты спрогнозировали рост цен на жилье и снижение спроса на него в Казахстане в 2022 году.

Также в начале декабря стало известно о почти двукратном повышении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений.

С решением оказались не согласны как рядовые казахстанцы, так и эксперты. Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947988-upadut-li-tseny-na-zhile-v-kazahstane-posle-povysheniya-porogov-dostatochnosti/