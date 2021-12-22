Рост цен на жилье и снижение спроса на него в Казахстане прогнозируют в 2022 году

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Эксперты дали прогнозы касательно стоимости жилья в 2022 году - как считают экономисты и риелторы, в следующем году спрос на жилье снизится, но стоимость квадратных метров продолжит расти.

В 2020 году стоимость жилья в Казахстане достигла рекордных значений - квадратные метры подорожали на 30-40%. Высокая динамика объясняется дефицитом жилых площадей, высокой себестоимостью строительных работ, а также возможностью населения использовать свои пенсионные накопления. К середине 2022 года ожидается снижение спроса на жилье, однако цены, как полагают эксперты, продолжат расти, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, жилой фонд Казахстана на сегодня составляет более 370 млн квадратных метров, большая часть от этого количества приходится на три мегаполиса страны - Нур-Султан, Алматы и Шымкент. При этом, отмечается, что в целом в республике наблюдается острый дефицит жилья.

На динамику выдачи ипотечных займов не повлияла даже пандемия - сумма выданных в 2021 году ипотечных займов составила почти 900 млрд тенге.

Возможность досрочно использовать свои пенсионные накопления, которая была предоставлена казахстанцам, также способствовала разогреву рынка. На эти цели свои пенсионные излишки использовали почти 300 тыс. граждан. Но эта возможность, подмечают экономисты, не безгранична.

"Денег там сейчас не так уж много. У людей с высоким порогом достаточности есть возможность переводить снятые средства на депозитные счета в "Отбасы банке". Это максимум 1-2 миллиона. Но даже в этом случае деньги будут лежать на депозите три года. Только когда будет собрана необходимая сумма, покупатель выходит на рынок", - поясняет экономист Максат Халык.

Как результат, полагают специалисты, уже к середине 2022 года на рынке жилья может произойти некоторое снижение динамики.

"Я думаю, все-таки какая-то стагнация наступит на рынке за счет того, что снизится спрос. Такого роста, как было в этом году, я думаю, уже не будет. Поднимут порог достаточности снятия пенсионных накоплений и, конечно же, сократится число покупателей - в разы сократится. Будет влиять еще то, что банки тоже пересмотрят свои ипотечные программы", - поделилась своим прогнозом риелтор Лариса Алексеенко.

Однако в обозримой перспективе, по мнению экспертов, существующие тенденции к росту цен на жилье в Казахстане сохранятся. Рынок может стабилизироваться только при условии привлечения крупных инвестиций в строительный сектор. А этот процесс, как отмечает телеканал, занимает не один год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947856-rost-tsen-na-zhile-i-snizhenie-sprosa-na-nego-v-kazahstane-prognoziruyut-eksperty-v-2022-godu/