После сообщений об угрозе срыва авиаперевозок в Казахстане начато расследование

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После сообщений об угрозе срыва авиаперевозок начато расследование по факту распространения заведомо ложной информации, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

"В настоящее время следственным управлением ДП на транспорте по факту (сообщений – прим. ред.) об угрозе срыва авиаперевозок проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций)", – сообщили в департаменте полиции на транспорте.

Иная информация по материалам досудебного расследования, как подчеркнули в ведомстве, не подлежит разглашению в силу требований статьи 201 УПК РК.

Напомним, в начале октября в Air Astana высказали опасения по поводу того, что в стране якобы резко снизились объемы производства авиатоплива. Из-за этого, как заявили в компании, запасы топлива на ее балансе дошли до критического уровня.

Позже ситуацию прокомментировали в "КазМунайГазе" и МИИР.

Свое продолжение эта история получила в конце октября, когда о дефиците авиатоплива объявили аэропорты Нур-Султана и Алматы – сообщалось, что авиаперевозки находятся на грани срыва. С похожим заявлением выступили в авиакомпании SCAT. Ситуацию комментировали в Минэнерго и МИИР.

Позже о дефиците топлива высказался и глава государства, заявив, что он был создан искусственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946335-posle-soobscheniy-ob-ugroze-sryva-aviaperevozok-v-kazahstane-nachato-rassledovanie/