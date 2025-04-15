Экс-министр Шарлапаев получил новую должность

Экс-министр Канат Шарлапаев получил новую должность - он избран членом совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

"Решением единственного акционера АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 12 апреля 2025 года Канат Шарлапаев избран членом Совета директоров общества", - отмечается в сообщении.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" состоит из семи человек:

Олжас Бектенов - председатель совета, премьер-министр;

Болат Жамишев - независимый директор "Самрук-Казына";

Лука Сутера - независимый директор "Самрук-Казына";

Вонг Хэн Фай - независимый директор "Самрук-Казына";

Нурлан Жакупов - председатель правления "Самрук-Казына";

Мохаммед Джамиль Аль Рамахи - независимый директор "Самрук-Казына";

Канат Шарлапаев - помощник президента.

Напомним, в конце февраля этого года Канат Шарлапаев стал помощником Токаева по экономическим вопросам.

С сентября 2023 года занимал должность министра промышленности и строительства РК. И в феврале 2024 года вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана.