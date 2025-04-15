Экс-министр Шарлапаев получил новую должность
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Экс-министр Канат Шарлапаев получил новую должность - он избран членом совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.
"Решением единственного акционера АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 12 апреля 2025 года Канат Шарлапаев избран членом Совета директоров общества", - отмечается в сообщении.
С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" состоит из семи человек:
- Олжас Бектенов - председатель совета, премьер-министр;
- Болат Жамишев - независимый директор "Самрук-Казына";
- Лука Сутера - независимый директор "Самрук-Казына";
- Вонг Хэн Фай - независимый директор "Самрук-Казына";
- Нурлан Жакупов - председатель правления "Самрук-Казына";
- Мохаммед Джамиль Аль Рамахи - независимый директор "Самрук-Казына";
- Канат Шарлапаев - помощник президента.
Напомним, в конце февраля этого года Канат Шарлапаев стал помощником Токаева по экономическим вопросам.
С сентября 2023 года занимал должность министра промышленности и строительства РК. И в феврале 2024 года вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2235933-eks-ministr-sharlapaev-poluchil-novuyu-dolzhnost/