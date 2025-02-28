Канат Шарлапаев стал помощником Токаева

Канат Шарлапаев получил новую должность - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Согласно официальному сайту министерства промышленности и строительства РК, Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Российской Федерации.

Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц Российской Федерации.

В 2006-2008 годах проработал специалистом в финансовом департаменте инвестиционного банка "Сити" в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия).

В 2008-2014 годах являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка "Сити" (Великобритания).

С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка "Сити" Великобритании.

В 2015-2017 годах был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана.

С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк Российской Федерации.

В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 4 сентября 2023 года был назначен министром промышленности и строительства Казахстана.