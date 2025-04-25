Еще одну должность получил экс-министр Канат Шарлапаев

Экс-министр промышленности Канат Шарлапаев получил еще одну должность - он избран членом Совета директоров холдинга "Байтерек", передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

"Решением единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (тикер KASE - BTRK) от 17 апреля 2025 года Канат Шарлапаев избран членом Совета директоров холдинга", - отмечается в сообщении.

С учетом внесенного изменения Совет директоров холдинга теперь состоит из 10 человек.

Недавно Канат Шарлапаев был избран членом совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Напомним, в конце февраля этого года Канат Шарлапаев стал помощником Токаева по экономическим вопросам.

С сентября 2023 года занимал должность министра промышленности и строительства РК. И в феврале 2024 года вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана.