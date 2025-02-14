Вице-премьер Тамара Дуйсенова стала помощником Токаева
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Заместитель премьер-министра республики Тамара Дуйсенова назначена помощником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена помощником президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении Акорды.
По данным с официального сайта правительства, Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР (ныне - Туркестанская область). В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.
С 1988 по 2022 годы в разное время в числе прочих занимала должности:
- учителя средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области;
- советника главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области;
- заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области;
- первого заместителя акима города Шымкента Южно-Казахстанской области;
- вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана;
- ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана;
- министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- секретаря партии "Нур Отан";
- внештатного советника президента Казахстана;
- помощника президента - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.
С 11 апреля 2022 года Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК. С 8 июня 2023 года она стала заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.
2 сентября 2023 года была назначена заместителем премьер-министра РК. От должности министра труда и соцзащиты ее освободили. 6 февраля прошлого года стало известно, что Тамара Дуйсенова сохранила свою должность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2219795-vice-premer-tamara-duysenova-stala-pomoshchnikom-tokaeva/