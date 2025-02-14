Вице-премьер Тамара Дуйсенова стала помощником Токаева

Заместитель премьер-министра республики Тамара Дуйсенова назначена помощником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена помощником президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении Акорды.

По данным с официального сайта правительства, Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР (ныне - Туркестанская область). В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

С 1988 по 2022 годы в разное время в числе прочих занимала должности:

учителя средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области;

советника главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области;

заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области;

первого заместителя акима города Шымкента Южно-Казахстанской области;

вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана;

ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана;

министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

секретаря партии "Нур Отан";

внештатного советника президента Казахстана;

помощника президента - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

С 11 апреля 2022 года Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК. С 8 июня 2023 года она стала заместителем премьер-министра - министром труда и социальной защиты населения РК.

2 сентября 2023 года была назначена заместителем премьер-министра РК. От должности министра труда и соцзащиты ее освободили. 6 февраля прошлого года стало известно, что Тамара Дуйсенова сохранила свою должность.