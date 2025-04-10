Назначен новый гендиректор АНПЗ

Куаныш Бишимов назначен генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Решение принято на внеочередном общем собрании, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, решением внеочередного общего собрания участников ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ") на должность генерального директора (председателя правления) был назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович.

Нового руководителя коллективу предприятия представил глава аппарата АО НК "КазМунайГаз" Алимұхаммед Құттұмұрат-ұлы.

Куаныш Бишимов в разные годы работал в таможенных органах, Министерстве экономики и торговли РК, Министерстве индустрии и торговли РК, РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.

Занимал должности генерального директора АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", заместителя председателя правления НПП "Атамекен", председателя правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

Последняя должность - генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

Руководством КМГ перед новым генеральным директором АНПЗ поставлены конкретные задачи по повышению операционной эффективности, увеличению выхода светлых нефтепродуктов, повышению надежности и энергоэффективности производственных процессов, дальнейшей реализации экологических проектов, качественному проведению планово-предупредительных работ в 2025 году и созданию комфортных и безопасных условий для работников. Подчеркнута важность стабильной и бесперебойной работы завода.

Решением внеочередного общего собрания участников ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" досрочно прекращены полномочия предыдущего генерального директора (председателя правления) ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева.

Напомним, в феврале 2024 года разгорелся скандал вокруг нового гендиректора АНПЗ Галымжана Жусанбаева.

Позже представители "КазМунайГаза" сообщили о его увольнении.

Затем суд в Астане рассмотрел иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ". Было установлено, что трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения. Истца восстановили в должности.

Галымжан Жусанбаев вернулся на свой пост 1 июля 2024 года.

В декабре появились слухи о его возможном уходе с поста гендиректора АНПЗ. В "КазМунайГазе" информацию не подтвердили.