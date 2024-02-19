Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нового гендира и главного инженера АНПЗ уволили после скандала

Опубликовано:

АНПЗ
АНПЗ. Фото: t.me/kmgpress

Представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова, передает NUR.KZ.

"Принято решение об освобождении от должностей гендиректора и главного инженера АНПЗ.

По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз", принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера Адилета Шошанбаcова", – говорится в официальном Telegram-канале "КазМунайГаза".

Наряду с этим отмечается, что исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя гендиректора – технического директора АНПЗ Олега Лызлова до принятия дальнейших решений.

Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме.

К слову, Галымжан Жусанбаев занимал пост генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) с 10 января 2024 года.

Напомним, ранее главный инженер завода Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил нового гендиректора Жусанбаева в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства предприятия.

Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода.

В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение. Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки.

Добавим, по информации на официальном сайте, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО "АНПЗ") – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Он был построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО НК "КазМунайГаз" (99%). ТОО "АНПЗ" вносит весомый вклад в экономику Атырау, являясь одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061797-novogo-gendira-i-glavnogo-inzhenera-anpz-uvolili-posle-skandala/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.