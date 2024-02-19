Нового гендира и главного инженера АНПЗ уволили после скандала
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Представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова, передает NUR.KZ.
"Принято решение об освобождении от должностей гендиректора и главного инженера АНПЗ.
По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз", принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера Адилета Шошанбаcова", – говорится в официальном Telegram-канале "КазМунайГаза".
Наряду с этим отмечается, что исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя гендиректора – технического директора АНПЗ Олега Лызлова до принятия дальнейших решений.
Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме.
К слову, Галымжан Жусанбаев занимал пост генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) с 10 января 2024 года.
Напомним, ранее главный инженер завода Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил нового гендиректора Жусанбаева в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства предприятия.
Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода.
В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение. Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки.
Добавим, по информации на официальном сайте, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО "АНПЗ") – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Он был построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.
Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО НК "КазМунайГаз" (99%). ТОО "АНПЗ" вносит весомый вклад в экономику Атырау, являясь одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061797-novogo-gendira-i-glavnogo-inzhenera-anpz-uvolili-posle-skandala/