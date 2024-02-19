Нового гендира и главного инженера АНПЗ уволили после скандала

Представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова, передает NUR.KZ.

"Принято решение об освобождении от должностей гендиректора и главного инженера АНПЗ.

По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз", принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера Адилета Шошанбаcова", – говорится в официальном Telegram-канале "КазМунайГаза".

Наряду с этим отмечается, что исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя гендиректора – технического директора АНПЗ Олега Лызлова до принятия дальнейших решений.

Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме.

К слову, Галымжан Жусанбаев занимал пост генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) с 10 января 2024 года.

Напомним, ранее главный инженер завода Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил нового гендиректора Жусанбаева в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства предприятия.

Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода.

В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение. Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки.

Добавим, по информации на официальном сайте, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО "АНПЗ") – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Он был построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО НК "КазМунайГаз" (99%). ТОО "АНПЗ" вносит весомый вклад в экономику Атырау, являясь одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе.