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Стало известно, когда Галымжан Жусанбаев вернется на должность гендиректора АНПЗ

Опубликовано:

Галымжан Жусанбаев, гендиректор АНПЗ
Галымжан Жусанбаев. Фото: anpz.kz

Галымжан Жусанбаев был признан незаконно уволенным с поста генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и вернется на свою должность 1 июля, передает "Ак Жайык".

По данным издания, о дате возращения рассказал эксперт Нурлан Жумагулов.

"Ряд источников сообщает, что экс-гендиректор Атырауского НПЗ Галымжан Жусанбаев возвращается на завод с 1 июля в качестве первого руководителя", - написал Жумагулов.

"Суд так решил", - прокомментировал данную информацию сам Галымжан Жусанбаев.

Напомним, в феврале этого года главный инженер АНПЗ Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил гендиректора Галымжана Жусанбаева в создании тревожной обстановки на предприятии, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства.

Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода. В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение.

Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки на предприятии.

Позже представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова.

В Астане суд рассмотрел иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ". Было установлено, что трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения. Истца восстановили в должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2124882-stalo-izvestno-kogda-galymzhan-zhusanbaev-vernetsya-na-dolzhnost-gendirektora-anpz/

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