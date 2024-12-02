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Информацию об уходе Галымжана Жусанбаева с поста гендиректора АНПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"

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Галымжан Жусанбаев, гендиректор АНПЗ
Галымжан Жусанбаев. Фото: anpz.kz

О возможном уходе Галымжана Жусанбаева с поста гендиректора АНПЗ высказались в "КазМунайГазе". В компании попросили доверять только официальным источникам, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе "КазМунайГаза", в некоторых Telegram-каналах распространяется информацию о возможном уходе с должности генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева.

"Просим доверять информации только из официальных источников. Что касается работы АНПЗ, то завод работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, в феврале 2024 года главный инженер АНПЗ Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил гендиректора Галымжана Жусанбаева в создании тревожной обстановки на предприятии, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства.

Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода. В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение.

Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки на предприятии.

Позже представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова.

В Астане суд рассмотрел иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ". Было установлено, что трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения. Истца восстановили в должности.

Галымжан Жусанбаев вернулся на должность генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" 1 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2195099-informaciyu-ob-uhode-galymzhana-zhusanbaeva-s-posta-gendirektora-anpz-prokommentirovali-v-kazmunaygaze/

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