Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ суд восстановил в должности

В Астане суд рассмотрел иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ" касательно его увольнения - истца восстановили в должности гендиректора, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу горсуда в Facebook.

Жусанбаев подал иск о признании протокола внеочередного общего собрания участников, приказа о расторжении трудового договора недействительными, восстановлении в должности генерального директора, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Отмечалось, иск мотивирован тем, что трудовой договор расторгнут в период испытательного срока и временной нетрудоспособности работника.

Решением суда иск был удовлетворен.

"Суд признал права истца нарушенными, так как ответчиком не доказано несоответствие работника квалификации в период испытательного срока. Трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения", - говорится в сообщении суда.

Суд постановил признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, восстановить Жусанбаева в должности генерального директора. Также взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 100 тыс. тенге.

Ранее главный инженер завода Адилет Шошанбасов записал видеообращение, в котором обвинил гендиректора Жусанбаева в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства предприятия. Наряду с этим в Сети появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Отмечалось, что ее подписали около 500 сотрудников завода. В ответ на это Жусанбаев записал свое видеообращение. Из-за многочисленных обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки.

После представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжана Жусанбаева и главного инженера предприятия Адилета Шошанбасова.