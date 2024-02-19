Скандал разгорелся вокруг нового гендиректора АНПЗ

Новый гендиректор Атырауского нефтеперерабатывающего завода Галымжан Жусанбаев был назначен на должность месяц назад. На днях в Сети разгорелся скандал, связанный с его деятельностью, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Petrocouncil было опубликовано обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова на имя главы государства, министра энергетики и руководителя АО НК "КазМунайГаз".

В нем он обвинил нового гендиректора в создании тревожной обстановки на заводе, нецензурной брани и возможных финансовых хищениях со стороны руководства предприятия.

Вслед за опубликованным письмом в анонимном порядке стала распространяться справка о срыве поставки мазута за подписью начальника отдела корпоративной безопасности завода.

Также в интернете появился текст петиции об освобождении Галымжана Жусанбаева от должности генерального директора ТОО "АНПЗ". Сообщается, что ее подписали около 500 сотрудников завода.

В свою очередь, генеральный директор АНПЗ обратился к работникам предприятия. Он заявил, что на ряд сотрудников уже заведены уголовные дела. Также он записал видеообращение к президенту страны.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я вынужден обратиться к вам за помощью, так как руководство головной компании "КазМунайГаз" запретило мне высказывать свою позицию в средствах массовой информации", - заявил Галымжан Жусанбаев.

По поручению председателя правления АО НК "КазМунайГаз" из-за обращений в соцсетях была сформирована рабочая группа для проведения проверки.

По следам резонансных публикаций сегодня утром ТОО "АНПЗ" посетили представители общественности Атырау. По их словам, они обеспокоены обеспечением безопасной производственной деятельности на фоне развернутой информационной кампании.

Топ-менеджмент ТОО "АНПЗ" в присутствии общественников не подтвердил факты увольнения рядовых работников завода.

Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев рассказал о работе комиссии по изучению ситуации на АНПЗ и заявил о стабильном производственном процессе.

"Завод работает и отгружает нефтепродукты в штатном режиме. Среднесуточный объем производства за 18 февраля составил по автобензинам 3,5 тыс. тонн, по дизтопливу - 2,5 тыс. тонн.

В связи с выходом на технологический режим установки гидроочистки дизельного топлива суточное производство на сегодняшний день восстановлено. Со стороны КМГ предпринимаются все необходимые меры. Комиссия продолжает работу", - пояснил Дмитрий Макеев.

Напомним, Галымжан Жусанбаев был назначен генеральным директором АНПЗ 10 января 2024 года.

Как сообщается на официальном сайте, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО "АНПЗ") - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Он был построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО НК "КазМунайГаз" (99%). ТОО "АНПЗ" вносит весомый вклад в экономику Атырау, являясь одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе.