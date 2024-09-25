У главы КНБ появился новый заместитель

Руслан Саркулов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК. Соответствующее распоряжение подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщается в Telegram-канале Акорды.

Напомним, 16 сентября президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева, также с поста замглавы Комитета - директора Службы внешней разведки ушел в тот день Аскар Амерханов.

Первым замглавы КНБ назначили Али Алтынбаева. Через несколько дней заместителем председателя Комитета - начальником Службы антитеррора стал Бакытбек Рахымбердиев.

В начале недели Токаев тоже провел кадровые перестановки в КНБ РК. Так, были назначены еще два заместителя - Марат Жумабаев и Алмас Наймантаев. Первый возглавил Службу внешней разведки.