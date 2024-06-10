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Мусин прокомментировал свое назначение на пост главы "Казахтелекома"

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Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком" - экс-глава Минцифры в своем официальном профиле в Instagram прокомментировал новое назначение, передает NUR.KZ.

"Сегодня я был назначен председателем правления АО "Казахтелеком". Благодарен за оказанное доверие и рассчитываю на плодотворное сотрудничество с командой для дальнейшего развития компании. АО "Казахтелеком", как основной национальный оператор связи, занимает важную роль в обеспечении технологического развития нашей страны. В интересах общества и государства мы будем улучшать инфраструктуру связи в стране, а также реализовывать потенциал развития страны в международных проектах", - написал Мусин.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Багдата Мусина на пост главы "Казахтелеком".

Ранее пост главы "Казахтелеком" занимал Куанышбек Есекеев, которого сегодня президент Касым-Жомарт Токаев назначил своим советником.

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку. На этой должности Мусин работал с сентября 2020 года.

2 мая вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената высказывался об отставке главы МЦРИАП. Он заявлял, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2115189-musin-prokommentiroval-svoe-naznachenie-na-post-glavy-kazahtelekom/

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