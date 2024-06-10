Экс-глава "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев назначен советником Токаева
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Распоряжением главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником президента Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Согласно информации ИПС " Юрист", Куанышбек Есекеев родился в 1975 году в Алма-Ате.
Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.
Является кандидатом математических наук.
Трудовой путь начинал с работы преподавателем Казахского государственного университета им. аль-Фараби, заведующим компьютерной лабораторией "Малимет".
Позже возглавлял департамент информационных технологий и отдел техобслуживания ЗАО "ННК "Казахойл", был советником главного инженера, начальником главного управления, директором департамента информационных технологий "Казахстан темир жолы".
В разные годы работал директором департамента в Минэкономики и бюджетного планирования, был зампредом Агентства РК по информатизации и связи, позже возглавил это агентство.
Трижды избирался председателем правления АО "Казахтелеком".
С 2022 года является председателем наблюдательного совета "Мобайл Телеком-Сервис".
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что бывший вице-премьер и глава Минфина Ерулан Жамаубаев стал советником Токаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2114793-kuanyshbek-esekeev-naznachen-sovetnikom-tokaeva/