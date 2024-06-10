Экс-глава "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев назначен советником Токаева

Распоряжением главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником президента Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Согласно информации ИПС " Юрист", Куанышбек Есекеев родился в 1975 году в Алма-Ате.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Является кандидатом математических наук.

Трудовой путь начинал с работы преподавателем Казахского государственного университета им. аль-Фараби, заведующим компьютерной лабораторией "Малимет".

Позже возглавлял департамент информационных технологий и отдел техобслуживания ЗАО "ННК "Казахойл", был советником главного инженера, начальником главного управления, директором департамента информационных технологий "Казахстан темир жолы".

В разные годы работал директором департамента в Минэкономики и бюджетного планирования, был зампредом Агентства РК по информатизации и связи, позже возглавил это агентство.

Трижды избирался председателем правления АО "Казахтелеком".

С 2022 года является председателем наблюдательного совета "Мобайл Телеком-Сервис".

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что бывший вице-премьер и глава Минфина Ерулан Жамаубаев стал советником Токаева.