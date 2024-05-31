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Когда начнет работу новый терминал аэропорта Алматы

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Территория терминала в аэропорту
Территория терминала в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Открытие нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы состоится 1 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Международный аэропорт Алматы завтра, 1 июня, встретит первых гостей в новом Международном пассажирском терминале.

Сегодня, накануне открытия нового пассажирского терминала, президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил Международный аэропорт Алматы, где ему продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

Как сообщил на встрече президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой, международный терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. квадратных метров.

В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

"После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал, старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Со старым новый терминал соединен надземным переходом. Новое помещение обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов без выхода за пределы здания.

Также в новом терминале установлено 20 кабин в зоне вылета, 32 кабины в зоне прилета, 4 единицы оборудования по системе автоматизированного пропуска в зоне вылета-прилета для граждан Казахстана, 4 багажные ленты, инфокиоски для комфортной навигации пассажиров.

При этом телескопические трапы нового терминала могут принимать одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта.

Отмечается, что в проект по новому международному пассажирскому терминалу было инвестировано более 200 млн долларов.

Напомним, в 2020 году все акции воздушной гавани Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

А само cтроительство нового терминала Международного аэропорта Алматы началось несколько лет назад. В конце прошлого года президент международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой показал ход строительства объекта и рассказал, как будет функционировать новый терминал.

В прошлом году в Минтранспорта сообщили, что аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110212-kogda-nachnet-rabotu-novyy-terminal-aeroporta-almaty/

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