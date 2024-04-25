Даурен Абаев освобожден от должности замгенсекретаря СНГ

Даурен Абаев освобожден от должности заместителя секретаря Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева. Вместо него назначен Нурлан Сейтимов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казинформ".

Сообщается, что генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев представил коллективу Исполнительного комитета СНГ своего нового заместителя, представителя Республики Казахстан Нурлана Сейтимова.

На посту заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов сменил Даурена Абаева.

Напомним, Даурен Абаев вступил в должность замгенсекретаря Исполкома СНГ в марте 2023 года. В июле 2023 года Абаев также был назначен послом Казахстана в России.

В начале того же года Даурен Абаев был освобожден от должности министра культуры РК, а также был исключен из комиссии по правам человека.

В 2022 году, будучи министром культуры, Абаев вступил в диалог с журналистом, который был записан на видео и возмутил казахстанцев.

Даурен Абаев, по информации на сайте ИПС "Адилет", родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный институт.

Начинал свой трудовой путь в структуре МИД РК.

С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК.

В 2003 году – третий секретарь посольства Казахстана в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь посольства РК в Нидерландах.

В 2007 году назначен на должность начальника отдела пресс-службы Министерства иностранных дел.

С 2007 по 2008 год – эксперт, консультант протокола президента РК.

С 2008 по 2009 год – заместитель пресс-секретаря президента.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации президента.

С 2011 по 2016 год – пресс-секретарь, советник президента.

С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития.

С 2020 по 2022 год – первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В 2022 году был назначен на должность министра культуры и спорта, спустя год был освобожден с поста.