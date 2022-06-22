"Сверху или снизу": Абаев прокомментировал свой резонансный ответ журналисту

Даурен Абаев. Фото: primeminister.kz

На брифинге в СЦК главу Министерства культуры и спорта Даурена Абаева попросили прокомментировать его недавний ответ журналисту касательно урочища Босжыра, видео с которым вызвало резонанс в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что комментарии Даурена Абаева возмутили казахстанцев.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, соответствует ли его поведение при ответе журналисту поведению министра культуры.

"Эти слова были сказаны 3-4 недели назад. И касаются Босжыра. Туда можно двумя способами добраться. Ситуация касалась только этого.

Я отвечаю только за то, что я говорю и как говорю, я не отвечаю за то, как вы это хотите воспринимать. Поэтому, коллеги, речь шла о Босжыра, о Босжыра я и говорил", – заявил глава Министерства культуры и спорта.

Напомним, видео с ответом Абаева стало резонансным из-за диалога, в который министр вступил с журналистом – во время вопроса он несколько раз уточнял, была ли журналист в урочище "сверху и снизу", и где ей понравилось больше.

Далее министр отметил, что задающая вопрос явно "активный турист", поскольку "быть и сверху, и снизу – это редкость".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975227-sverhu-ili-snizu-abaev-prokommentiroval-svoy-rezonansnyy-otvet-zhurnalistu/