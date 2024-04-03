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Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда

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Судья зачитывает приговор
Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты cената на пленарном заседании палаты освободили Абдрашита Жукенова и Зауре Текебасову от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Представление главы государства вынес на рассмотрение председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жукенова Абдрашита Толегеновича и Текебасовой Зауре Балгазыевны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку.

Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют большой опыт судейской работы", - зачитал он.

Сенаторы его поддержали.

Напомним, в конце января депутаты сената сегодня на пленарном заседании палаты избрали судей Верховного суда по представлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В итоге были избраны:

  • Айтжанов Ерлан Жумаханович;
  • Альжанов Габит Умирханович;
  • Исамберлиева Гулмира Газизкызы;
  • Курмангалиев Нурлан Каскенович;
  • Космуратов Ерлан Смадиярович.

В начале того же месяца сенаторы проголосовали за освобождение от должностей четырех судей Верховного суда.

В связи с уходом в отставку от должностей были отстранены Акылтай Касимов, Альфия Савинова и Айгуль Сапарова. Ербол Исмаилов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Тогда же от должности секретаря Высшего судебного совета был освобожден Анвар Сабиров.

В октябре 2023 года еще трое судей Верховного суда были освобождены от должностей. А в ноябре сенаторы поддержали представление президента об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда.

Согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный суд:

  • рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
  • изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;
  • принимает нормативные постановления, постановления; осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2078270-senat-osvobodil-abdrashita-zhukenova-i-zaure-tekebasovu-ot-dolzhnosti-sudey-verhovnogo-suda/

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